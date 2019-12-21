Полицейского в Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности

Действующего полицейского и его друга задержали по подозрению в убийстве 17-летней давности, сообщается на сайте республиканского следственного управления СКР.

В августе 2002 года на территории Кабанского района недалеко от трассы «Иркутск-Чита» были найдены тела двух девушек 17 и 18 лет с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело, но преступление долгое время не удавалось раскрыть.

Недавно следствие вышло на след предполагаемых преступников — бывшего и действующего сотрудников местного отделения полиции, которые работали в те годы вместе в качестве еще милиционеров.

Задержанным мужчинам предъявили обвинение по статье убийство двух лиц, совершенное группой лиц с целью скрыть другое преступление. По версии следствия, 10 августа 2002 года два сотрудника милиции вместе со знакомыми девушками приехали отдохнуть на природу.

Во время застолья между пьяными сотрудниками правоохранительных органов и девушками произошла ссора, и мужчины убили девушек.