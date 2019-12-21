Motorola отложила выход нового Razr с гибким экраном

Компания Motorola отложила анонсированный ранее старт продаж новой версии легендарного смартфона Razr с гибким экраном.

Решение было принято из-за повышенного спроса на Razr, который превзошел ожидания компании, говорится в сообщении компании. Отложенный старт позволит произвести необходимое количество смартфонов.



Первоначально предзаказ устройства должен был открыться 26 декабря, а продажи — в январе 2020 года. При этом пока неясно, на какой срок отложен выход новинки на рынок, однако Motorola пообещала, что задержка будет незначительной.

Motorola Razr получила свое название в честь одного из самых успешных телефонов компании, вышедшего в 2004 году. Внешний вид нового устройства отсылает к этой классической модели, при этом «начинка» у него современная. Стоимость смартфона составит 1499 долларов.