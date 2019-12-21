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Россия резко нарастила импорт пальмового масла

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Kelly Hau Photography / Attribution License

Импорт пальмового масла и его фракций в Россию в октябре 2019 года увеличился на 9,4% в годовом сопоставлении и достиг 113 тысяч тонн, свидетельствую данные Федеральной службы государственной статистики.

Если сравнивать показатель с октябрем, то закупки пальмового масла выросли более чем на 28%. В целом за январь—октябрь текущего года в страну было ввезено 870 тысяч тонн пальмового масла, отмечается в сообщении.

С 1 октября 2019 года ставка налога на добавленную стоимость для пальмового масла поднялась с 10% до 20%. Несмотря на это, популярность сырья растет — его используют кондитеры, пекари, производители молочных продуктов.

Эксперты объясняют популярность пальмового масла в пищевой промышленности его преимуществами — низкой ценой, нейтральными вкусом и запахом, а также твердой структурой, в результате чего сырье не нуждается в гидрогенизации.

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