Правительство ужесточит штрафы за превышение скорости

Правительственная комиссия по безопасности движения предложила план ужесточения штрафов за превышение скорости, сообщил вице-премьер Максим Акимов.

Ужесточение будет происходить в три этапа, уточнил чиновник. Так, сначала регионам дадут право самостоятельно решать, вводить ли штраф за превышение на 10 километров в час, а затем штрафы за значительные превышения скорости будут увеличены в несколько раз.



Наконец, водителей при большом количестве нарушений будут лишаться права на 50-процентный дисконт при уплате штрафа. Акимов уточнил, что данные решения будут реализованы в ближайшие два года.

По словам вице-премьера, стоимость штрафа не менялась довольно давно и сейчас многие водители воспринимают 500 рублей в качестве «платы за скоростной проезд». Чтобы предотвратить эту практику, штраф привяжут к частоте нарушений.

Ранее в ГИБДД поддержали предложение снизить ненаказуемый порог превышения скорости до 10 километров в час, однако премьер Дмитрий Медведев призвал еще раз обдумать эту идею, напомнив, что такой интервал водителями зачастую не ощущается.