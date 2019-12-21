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Загадочное исчезновение звезд удивило астрономов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © NASA

Астрономы сравнили современные каталоги звезд и данные середины XX века, в итоге обнаружилось исчезновение порядка 100 отмеченных на картах светил. Ученые затрудняются объяснить аномалию, однако предполагают, что за такими процессами могут стоять инопланетяне.

Проект под названием The Vanishing and Appearing Sources during a Century of Observations ставит своей целью изучение космических объектов, которые таинственным образом исчезают, а сами процессы не вписываются в стандартные модели эволюции звезд.

«Если звезда не падает в черную дыру, то не существует никакого известного физического процесса, в результате которого она могла бы полностью исчезнуть», — говорится на официальном сайте проекта.

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Исследователи сравнили каталог Военно-морской обсерватории США середины прошлого века и текущий набор данных, выпущенный три года назад. Оказалось, что все исчезнувшие звезды были очень красными, а траектория их движения была аномальной.

Звезды могут исчезнуть, превратившись в белых карликов, либо в сверхновые после взрыва. Однако после такого остаются различимые следы. Кроме этого, звезда может быть поглощена черной дырой, но такие процессы также можно проверить.

Ученые полагают, что источниками загадочно исчезнувшего красного света гипотетически могут быть мощные лазеры, используемые для межзвездной связи, либо тепловые отходы гигантских сфер Дайсона — инопланетных мегаструктур, которые окружают звезды.

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