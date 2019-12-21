Миллер назвал параметры нового соглашения с Украиной

Еврокомиссия в рамках нового соглашения по газовому
сотрудничеству гарантирует соответствие транзита нормам ЕС, украинская сторона
— независимость регулятора, защиту интересов заказчика транзита,
предсказуемость и экономическую обоснованность тарифа.
Пакетные договоренности при этом не включают пункт о прямых поставках газа Киеву, хотя в протоколе зафиксирована возможность достижения соглашения по этому вопросу. Также стороны договорились, что тариф вырастет.
Соглашение предусматривает отказ от новых претензий, отзыв исков и выплату около 2,9 миллиарда долларов по решениям Стокгольмского арбитражного суда. Ожидается, что российская сторона выплатит Украине деньги уже до конца 2019 года.
Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 1 января 2020 года. Долг в 3 миллиарда долларов российской компании возник после решения Стокгольмского арбитража, который рассматривал взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза».