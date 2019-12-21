Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области

Фельдшер скорой помощи погибла в результате ДТП в Новокузнецком районе Кемеровской области, сообщает пресс-служба главка МВД России по региону.

«38-летний водитель автомобиля скорой помощи не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с "Газелью". В результате ДТП скончалась 68-летняя фельдшер скорой помощи», — говорится в сообщении.

Кроме этого, оба водителя транспортных средств были госпитализированы в больницу с травмами различной степени тяжести. Инцидент произошел на 205 километре трассы Бийск — Новокузнецк, бригада скорой помощи возвращалась с вызова.

Обстоятельства ДТП уточняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств.