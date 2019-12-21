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США остановили строительство российского газопровода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Прокладка газопровода «Северный поток – 2» приостановлена из-за угрозы санкций США, решение приняла швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается работами по контракту с «Газпромом».

«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостанавливает свою деятельность на "Северном потоке – 2"», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в субботу.

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Сенат Конгресса США ранее одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Документ в пятницу поступил на подпись главе Белого дома Дональду Трампу. Президент США на своей странице в Twitter подтвердил, что подпишет законопроект об оборонном бюджете, после чего он вступит в силу.

Санкции США грозят Allseas блокировкой всех транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции страны собственность, задержанием судов в территориальных водах Соединенных Штатов.

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rumatam

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Gunja

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ае101

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жизнилюб

кого имеем,того и поощряем иначе не будет шевелиться