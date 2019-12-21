США остановили строительство российского газопровода

Прокладка газопровода «Северный поток – 2» приостановлена из-за угрозы санкций США, решение приняла швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается работами по контракту с «Газпромом».
«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas
приостанавливает свою деятельность на "Северном потоке – 2"», —
говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в субботу.
Сенат Конгресса США ранее одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».
Документ в пятницу поступил на подпись главе Белого дома Дональду Трампу. Президент США на своей странице в Twitter подтвердил, что подпишет законопроект об оборонном бюджете, после чего он вступит в силу.
Санкции США грозят Allseas блокировкой всех транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции страны собственность, задержанием судов в территориальных водах Соединенных Штатов.