США остановили строительство российского газопровода

Прокладка газопровода «Северный поток – 2» приостановлена из-за угрозы санкций США, решение приняла швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается работами по контракту с «Газпромом».

«В ожидании принятия закона об оборонном бюджете Allseas приостанавливает свою деятельность на "Северном потоке – 2"», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании в субботу.



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Сенат Конгресса США ранее одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который обязывает администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Документ в пятницу поступил на подпись главе Белого дома Дональду Трампу. Президент США на своей странице в Twitter подтвердил, что подпишет законопроект об оборонном бюджете, после чего он вступит в силу.

Санкции США грозят Allseas блокировкой всех транзакций, осуществляемых через американскую финансовую систему, наложением ареста на находящуюся в юрисдикции страны собственность, задержанием судов в территориальных водах Соединенных Штатов.