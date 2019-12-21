Трамп наотрез отказался помогать Украине

Администрация президента США Дональда Трампа добилась от демократов из палаты представителей исключения из пакета законопроектов про бюджет формулировки, которая подразумевает немедленное выделение военной помощи Украине.

Демократы собирались включить в законопроект пункт, который обязывает Вашингтон в течение 45 дней после подписания бюджета выделить Киеву 250 миллионов долларов, пишет The Washington Post со ссылкой на собственные источники в Конгрессе и Белом доме.

Отмечается, что выделение помощи Киеву было одним из нескольких пунктов, в отношении которых Белый дом в ходе доработки закона о бюджете занял жесткую позицию. В итоге демократам пришлось отказаться от предложения.



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Белый дом отказался выделить Киеву военную помощь на фоне скандала вокруг телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, он стал основанием для процедуры импичмента, которую начала демократ Ненси Пелоси.

Палата представителей 19 декабря проголосовала за импичмент Трампа. Теперь решение должен принять Сенат, скорее всего, тот оправдает президента. Сам Трамп назвал импичмент «самоубийством Демократической партии».

В ходе беседы американский лидер просил от украинских властей инициировать расследование в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена, который планирует участвовать в выборах главы государства в 2020 году.