США создадут космические войска

Президент США Дональд Трамп в рамках церемонии подписания военного бюджета объявил о создании американских космических войск.

«Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется космические силы. Это очень важный момент», — цитирует американского президента The Hill.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Россия испытала «спутник-убийцу»

Сумма оборонного бюджета США на 2020 год составит 738 миллиардов долларов, при этом на космические войска выделят 40 миллионов долларов, первоначально в их состав войдут всего 200 человек во главе с генералом ВВС Джоном Рэймондом.

Впервые Трамп рассказал про планы создать космический войска летом 2018 года. Среди задач такой группировки указывались защита американских спутников, а также интересов США в космосе, включая противодействие России и Китаю.

Главной целью космического командования Трамп назвал обеспечение доминирования Соединенных Штатов в космосе, которое «никогда не должно подвергаться сомнению и никогда не должно подвергаться угрозам».