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Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Marco Verch

Считается, что успешным киберспортсменом не стать без мощного компьютера и высокоскоростного интернета. Какие скорости нужны современному геймеру на самом деле, можно ли играть по Wi-Fi и почему игроки боятся пинга?

Почему важен провайдер

Онлайн-игры зачастую не требуют мощного компьютера, однако для комфортной игры нужно качественное соединение. Именно поэтому покупка игрового ПК бессмысленна без выбора хорошего провайдера, который обеспечит широкий и надежный канал в Сеть. Только в полноценной «связке» геймер сможет получить удовольствие от цифровых развлечений.

Особенно важен широкий канал, если игрок стримит свои приключения на YouTube или Twitch. Трансляция видео высокого качества может занять до 20 Мбит/сек от общего потока. Поэтому геймерам рекомендуется выбирать тарифы, на которых скорость интернет-соединения будет минимум 100 Мбит/сек.

На сегодня такие тарифы широко распространены в крупных городах. Более того, провайдеры наращивают количество подключений через GPON, где скорости максимальны. Например, Ростелеком предлагает пользователям специальный тарифный план «Игровой», который предусматривает подключение через оптику на скорости 200 Мбит/сек.

Подключение через GPON для геймеров на сегодня можно назвать оптимальным. В среднестатистической современной квартире десятки устройств с выходом в интернет. Родственники могут смотреть фильмы или качать сериалы по интернету именно в момент онлайн-игры пользователя, именно поэтому нужен запас по скорости.


При этом для каждого мобильного устройства требуется канал шириной минимум 5 Мбит/сек. Кстати, современные оптические терминалы позволяют «держать» одновременно более 30 активных подключений без каких-либо последствий для локальной сети. Оптика — гарантия того, что геймер будет «рубиться» в игры с максимальным комфортом.

Какой интернет бывает

Доступ через Ethernet. Самый распространенный на сегодня вариант. Его используют для подключения компьютера к интернету напрямую или через Wi-Fi-роутер. Скорость передачи данных через витую пару — до 100 Мбит/сек. Подключиться можно только при наличии широкополосного интернета в доме абонента.

Подключение через GPON. Это современная технология доступа в Сеть через персональную оптоволоконную линию. Она проводится от оборудования провайдера непосредственно в квартиру абонента, нужен оптический терминал. Такой тип соединения обеспечивает максимальную скорость передачи данных до 1 Гб/сек.

Подключение через ADSL. Устаревший на сегодня тип соединения, для которого требуется телефонная линия. Максимальная пропускная способность линии составляет до 24 Мбит/сек, при этом нагрузка на линию распределяется асимметрично — исходящее соединение обычно намного медленнее, порядка 1,4 Мбит/сек.

Доступ через мобильную сеть. В России операторы работают в сетях 2G, 3G и 4G, что позволяет передавать данные на скорости до 100 Мбит/сек. Мобильный интернет по сравнению с проводным подключением имеет ряд ограничений — многие провайдеры ограничивают объем ежемесячно скачиваемой информации. Кроме того, его стоимость выше проводного.

Зачем нужен минимальный пинг

Одна из самых популярных онлайн-игр Dota 2 запустится даже на «древнем» компьютере с процессором Intel Dual Core 2.4 GHz и видеокартой Nvidia GeForce 7600, однако комфортная игра на достаточно высоком уровне все равно потребует качественного широкополосного интернета — для геймеров важно отсутствие пинга.

Пинг в максимально простом представлении — промежуток времени, за который пакет, отосланный с компьютера пользователя, проходит через Сеть до другого компьютера и обратно. Чем выше пинг, тем больше время ожидания, необходимое для действия в онлайн-игре. Полученная задержка обычно измеряется в миллисекундах.

Как проверить пинг >>

Российский прогеймер и капитан сборной России по StarCraft 2 Никита «SKillous» Гуревич считает этот параметр важнейшим для качественной игры онлайн. «Общая стабильность интернета крайне важна для геймера — нужно, чтобы соединение длительное время работало без сильных изменений в своих характеристиках», — рассказывает он.

Фото: © vk.com/skillous

По словам Гуревича, пинг при игре на высоком уровне имеет ключевое значение. Комфортным считается показатель от 10 до 70 мс, а пинг более 200 мс уже сильно повлияет на игровой процесс, подчеркивает профессиональный игрок. При пинге более 300 мс вражеские игровые персонажи могут «телепортироваться» по карте, а приказы будут отдаваться с критической задержкой.

При этом Гуревич развеял миф про невозможность профессионально играть через Wi-Fi. Считается, что такой способ соединения не может сравниться по стабильности с классическим проводом. «С уверенностью могу заявить, что играть по Wi-Fi очень удобно. Главное, что бы у геймера был современный роутер», — подчеркнул игрок.

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1Roman1
18 декабря 2019, 10:50

Скорость не высокая, обрывов нет, работает стабильно. НО!!! в 10 км от нас два города, так там 100 мбит/с стоит 250-300 рублей, а я за 15 мбит/с плачу 730 рублей!!!! это как так??? альтенативы нет, только ростелеком. поэтому нагло гнут цену! была бы альтенатива, ушел бы уже давно.

54545
20 декабря 2019, 05:47

21 век на дворе , а скорость иннета 5мб когда кругом 100 и выше , так ещё люди за 100 платят меньше

Ежик
17 декабря 2019, 08:06

Доброе утро! Хочу много лайков!

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