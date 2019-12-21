Определились полуфиналисты восьмого сезона «Голоса»

Наставники восьмого сезона шоу «Голос» совместно со зрителями определили полуфиналистов участников из которых будут выбраны финалисты проекта.

У каждого наставника оставалось по три участника в команде. В пятницу, 20 декабря в прямом эфире выбрали полуфиналистов «Голоса»: наставники распределяли 100% среди твоих подопечных, а затем к этой сумме прибавляли зрительские голоса.

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В итоге голосования и оценок наставников в команде Полины Гагариной остались Алана Чочиева и Ив Набиев, Анастасия Маркова покинула проект. У Валерия Сюткина остались Арсен Мукенди и Элимдара Сейдосманова, попрощаться пришлось с Лилией Вейтсман.

В команде Константина Меладзе за финал поборются Нуржигит и Аскер Бербеков, выбыл Даниил Королев. У Сергея Шнурова в команде остались Антон Токарев и Рагда Ханиеева, проект покинула Светлана Мамрешева.

Полуфинал пройдет в прямом эфире Первого канала 27 декабря. Выбирать финалистов будут также, с помощью зрительского голосования суммированного с оценкой наставников.