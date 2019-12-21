НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Россия и Украина согласовали газовый транзит

Источник:
ТАСС
177 2
Фото: © пресс-служба ПАО «Газпром»

Москва и Киев согласовали условия продолжения поставок газа через Украину, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Объемы транзита — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — сообщил Козак, уточнив, что официальное подписание контракта ожидается до конца 2019 года, а срок действие нового соглашения составит пять лет.

Чиновник также добавил, что «Газпром» и «Нафтогаз» урегулировали все взаимные претензии. «Мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским союзом», — сказал российский вице-премьер.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 1 января 2020 года. Президент РФ Владимир Путин говорил о возможности предоставить Украине скидку на газ в размере 25% в случае заключения пакетного соглашения.


Еще по теме
«Газпром» согласился вернуть долг Украине
Россия и Украина согласовали транзит газа
Новый угольный разрез появится в Киселевске
Плавучая АЭС выдала первую электроэнергию на Чукотке
смотреть все
Экономика #Недра и ТЭК
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина согласовали газовый транзит
•
Коньяк и водка подорожают в России
•
Раненый при атаке на штаб-квартиру ФСБ боец скончался
•
Путин прочитал часовую лекцию лидерам стран СНГ
Подробности
•
По следам Путина: как СМИ сами себя насмешили
•
Байкальский Чернобыль, или Что случилось на Усольехимпроме
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
Как это работает
•
Стильно и недорого: идеи новогодних подарков на 200 рублей
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
•
Датчики и приборы: чем занят умный дом без хозяина?
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Рабочие погибли в Иркутской области из-за обвала
Сибирь 21.12.2019 13:21
Томич создаст полнометражный мультфильм с рейтингом 18+
Сибирь 21.12.2019 07:16
Транспортный налог для электрокаров отменили в Кузбассе
Сибирь 20.12.2019 17:39
Редкие кадры рысят сняли в «Красноярских столбах»
Сибирь 20.12.2019 17:11
Самое популярное
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
8213
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
7407
Установлена причина смерти подростка в запертой комнате
5044
Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года
4469
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Россия и Украина согласовали газовый транзит
•
Коньяк и водка подорожают в России
•
Раненый при атаке на штаб-квартиру ФСБ боец скончался
•
Путин прочитал часовую лекцию лидерам стран СНГ
Подробности
•
По следам Путина: как СМИ сами себя насмешили
•
Байкальский Чернобыль, или Что случилось на Усольехимпроме
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
Сибирь
•
Рабочие погибли в Иркутской области из-за обвала
•
Томич создаст полнометражный мультфильм с рейтингом 18+
•
Транспортный налог для электрокаров отменили в Кузбассе
•
Редкие кадры рысят сняли в «Красноярских столбах»
•
Подросток отсидит за убийство красноярского школьника
•
Календари с обнаженкой отказались покупать в Бурятии
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
88
Путин рассказал про главную победу российского оружия
76
Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года
59
Путин ответит на все вопросы
59
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
43
Топ комментариев

rumatam

никакой скромности............

great_america

Отдаст он жизнь или нет это не известно. А вот что обходится он России не дешево это факт.

жизнилюб

кого имеем,того и поощряем иначе не будет шевелиться

ае101

Маразм и дурость всё крепчает. Гламурная дамочка видать явно без комплексов хочу медальку на. Чего она...

vehkin76

а совсем недавно была статья "Более 100 шахтеров в Кузбассе отказались спускаться в забой"..... платить...