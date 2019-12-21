Россия и Украина согласовали газовый транзит

Москва и Киев согласовали условия продолжения поставок газа через Украину, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.

«Объемы транзита — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей», — сообщил Козак, уточнив, что официальное подписание контракта ожидается до конца 2019 года, а срок действие нового соглашения составит пять лет.

Чиновник также добавил, что «Газпром» и «Нафтогаз» урегулировали все взаимные претензии. «Мы подписали трехсторонний договор вместе с Европейским союзом», — сказал российский вице-премьер.

Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 1 января 2020 года. Президент РФ Владимир Путин говорил о возможности предоставить Украине скидку на газ в размере 25% в случае заключения пакетного соглашения.