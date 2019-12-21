Коньяк и водка подорожают в России

Водка, коньяк, бренди и ликероводочные изделия подорожают в России с 1 января 2020 года из-за повышения минимальных закупочных цен, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Так, согласно указу Минфина, минимальная розничная цена за
бутылку водки объемом 0,5 литра вырастет на 7% — до 230 рублей. Нынешняя
минимальная цена составляет 215 рублей. Коньяк подорожает на 11% — до 433 рублей
за бутылку объемом 0,5 литра, сейчас — 388 рублей.
Минимальная розничная цена на бренди составит 315 рублей за 0,5 литра готовой продукции вместо 307 рублей. Одновременно увеличивается минимальная закупочная цена и на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Она составит с 1 января 2020 года 57 рублей за литр.
Ведомство объясняет необходимость повышения минимальных цен повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9%, а также инфляцией, которая потребовала корректировки стоимости.