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Коньяк и водка подорожают в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Водка, коньяк, бренди и ликероводочные изделия подорожают в России с 1 января 2020 года из-за повышения минимальных закупочных цен, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, согласно указу Минфина, минимальная розничная цена за бутылку водки объемом 0,5 литра вырастет на 7% — до 230 рублей. Нынешняя минимальная цена составляет 215 рублей. Коньяк подорожает на 11% — до 433 рублей за бутылку объемом 0,5 литра, сейчас — 388 рублей.

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Минимальная розничная цена на бренди составит 315 рублей за 0,5 литра готовой продукции вместо 307 рублей. Одновременно увеличивается минимальная закупочная цена и на этиловый спирт, произведенный из пищевого сырья. Она составит с 1 января 2020 года 57 рублей за литр.

Ведомство объясняет необходимость повышения минимальных цен повышением ставок акциза на алкогольную продукцию с долей этилового спирта выше 9%, а также инфляцией, которая потребовала корректировки стоимости.

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rumatam

никакой скромности............

great_america

Отдаст он жизнь или нет это не известно. А вот что обходится он России не дешево это факт.

жизнилюб

кого имеем,того и поощряем иначе не будет шевелиться

ае101

Маразм и дурость всё крепчает. Гламурная дамочка видать явно без комплексов хочу медальку на. Чего она...

vehkin76

а совсем недавно была статья "Более 100 шахтеров в Кузбассе отказались спускаться в забой"..... платить...