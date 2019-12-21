Рабочие погибли в Иркутской области из-за обвала

Трое рабочих погибли под обвалом грунта при ремонте на территории детского дома в Тулуне Иркутской области, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

«Обвал грунта произошел во время копания земляной траншеи. По предварительным данным, из пяти рабочих погибли трое, еще двое пострадали», — цитирует представителя экстренных служб региона ТАСС.

Отмечается, что инцидент произошел на Песочной улице, 76 во время раскопок земляной траншеи. По этому адресу находится детский дом, сильно пострадавший во время наводнения в минувшее лето.

Иркутская область летом оказалась в центре внимания из-за разрушительного паводка. Тогда сильно пострадал город Тулун и еще более ста населенных пунктов. 26 человек погибли, почти 11 тысяч домов оказались подтоплены, две трети строений не подлежат восстановлению.