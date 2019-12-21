Кораблю Starliner отменили стыковку с МКС

NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией, сообщил директор агентства Джим Брайденстайн.
Глава NASA на пресс-конференции в центре космических полетов
имени Кеннеди сообщил, что Starliner попал в нештатную ситуацию из-за сбоя в
системе подсчета полетного времени. В результате корабль израсходовал больше
топлива, чем предполагалось.
Сейчас оставшегося на борту топлива слишком мало, чтобы долететь до МКС, однако корабль можно вернуть на полигон White Sands в США. Первоначально планировалось, что после стыковки Starliner неделю проведет на орбите.
Новейший американский космический корабль успешно стартовал к МКС, однако при выходе корабля на орбиту возникла нештатная ситуация. Starliner был создан компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос.