Кораблю Starliner отменили стыковку с МКС

NASA отменило запланированную на 21 декабря стыковку корабля CST-100 Starliner с Международной космической станцией, сообщил директор агентства Джим Брайденстайн.

Глава NASA на пресс-конференции в центре космических полетов имени Кеннеди сообщил, что Starliner попал в нештатную ситуацию из-за сбоя в системе подсчета полетного времени. В результате корабль израсходовал больше топлива, чем предполагалось.



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Сейчас оставшегося на борту топлива слишком мало, чтобы долететь до МКС, однако корабль можно вернуть на полигон White Sands в США. Первоначально планировалось, что после стыковки Starliner неделю проведет на орбите.

Новейший американский космический корабль успешно стартовал к МКС, однако при выходе корабля на орбиту возникла нештатная ситуация. Starliner был создан компанией Boeing для пилотируемых миссий на МКС, Луну и далекий космос.