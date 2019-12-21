Раненый при атаке на штаб-квартиру ФСБ боец скончался

Второй сотрудник Федеральной службы безопасности, раненный при стрельбе на Лубянке 19 декабря, скончался в больнице, сообщается на сайте Следственного комитета.

«Один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался», — говорится в сообщении ведомства. Еще четверо силовиков получили ранения разной степени тяжести.



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Ранее сообщалось, что в результате атаки у здания Федеральной службы безопасности погиб один сотрудник ФСБ, а ранения получили пять человек, из которых четверо — сотрудники спецслужб. Стрельбу открыл 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров.

Отмечается, что оперативный штаб, куда вошли опытные следователи и криминалисты центрального аппарата СК России и сотрудники ФСБ России, продолжает изучать обстоятельства произошедшего.

Манюров в момент нападения на силовиков он был вооружен карабином «Сайга» и имел при себе боеприпасы, гранаты и самодельную бомбу. Он открыл огонь по сотрудникам ФСБ и окнам здания на Лубянке, однако через некоторое время был застрелен снайпером.