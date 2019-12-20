Путин прочитал часовую лекцию лидерам стран СНГ

Президент России Владимир Путин в течение часа читал лидерам стран СНГ лекцию о Мюнхенском сговоре, разделе Чехословакии и роли Польши в начале Второй мировой войны.

Лекция состоялась на заседании Высшего Евразийского экономического совета. На ней присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, а также президент Молдовы Игорь Додон.

«Тот факт, что Польша высказала свои аппетиты, когда почувствовала, что близится час раздела добычи, не может удивить», — цитирует главу государства Telegram-канал «Пул N3». Отмечается, что российский лидер также зачитал руководителям государств рассекреченные документы, касающиеся Второй мировой войны.

Ранее Путин возмутился резолюцией Европарламента о Второй мировой войне, в которой утверждается, что конфликт спровоцировали Германия и Советский Союз, подписавшие пакт Молотова-Риббентропа.