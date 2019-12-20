«Газпром» согласился вернуть долг Украине

«Газпром» может выплатить украинской компании «Нафтогаз» порядка 3 миллиардов долларов в рамках пакетного газового соглашения, которое обсуждается Москвой и Киевом.

Ранее в Берлине состоялись трехсторонние консультации с участием представителей Евросоюза. После девяти часов общения стороны пришли к «принципиальному согласию» по условиям нового контракта, но его параметры участники встречи раскрывать не стали.

Двухсторонние переговоры продолжатся в Минске. Долг в 3 миллиарда долларов возник после решения Стокгольмского арбитража, который рассматривал взаимные иски «Газпрома» и «Нафтогаза».

Ранее российская сторона предлагала «обнулить» финансовые претензии перед подписанием соглашения. Накануне во время большой пресс-конференции президент Владимир Путин признал, что долг «Газпрома» после вердикта в Стокгольме нужно учитывать при переговорах.