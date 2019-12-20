Россия и Украина согласовали транзит газа

Россия и Украина достигли принципиального соглашения по транзиту газа в Европу со следующего года, сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович. Однако срок продления контракта, объемы транзита и тариф пока остаются неизвестными.

Ожидается, что достигнутые договоренности будут «верифицированы» лидерами России и Украины в ближайшее время, передает ТАСС. До этого стороны не раскрывают деталей будущего соглашения. Ожидается, что очередная трехсторонняя встреча по газу пройдет до конца 2019 года.

Россию на переговорах представлял глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр энергетики Александр Новак, с украинской стороны участвовали министр энергетики Алексей Оржель, исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко и руководитель оператора газотранспортной системы страны Сергей Макогон.

Действующий контракт России и Украины истекает 1 января 2020 года. Киев настаивает на заключении долгосрочного соглашения с гарантированными объемами поставок. Москва изначально предлагала однолетнее соглашение. При этом президент Владимир Путин говорил о возможности предоставить Украине скидку на газ в размере 25%.