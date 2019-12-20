Астрономы нашли «корм» древнейших черных дыр

Исследователям из Европейской Южной Обсерватории удалось идентифицировать источник «питания» для сверхмассивных черных дыр в центрах одних из самых ранних галактик во Вселенной.

Ученые долгое время не понимали, как сверхмассивные черные дыры смогли вырасти до своих огромных масс более 12 миллиардов лет назад, когда существовало только первое поколение звезд, а материи в пространстве было мало, сообщается на сайте ESO.

Чтобы найти ответ, специалисты с помощью Очень Большого Телескопа изучали квазары — крайне яркие объекты, выделение которых обеспечивается сверхмассивными черными дырами в центрах галактик.

Фото: © ESO





Наблюдения показали, что некоторые квазары окружены гигантскими скоплениями холодного газа. Такие газовые гало нередко простирались на 100 тысяч световых лет вокруг черных дыр. Именно подобные гало стали «кормом» для сверхмассивных черных дыр, полагают астрономы.