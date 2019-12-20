Steam объявил глобальную распродажу игр

Зимняя распродажа стартовала в онлайн-магазине Steam, традиционно перед Новым годом на игры действует максимальная скидка. Сам мероприятие на этот раз получило название «Стимвильский праздничный рынок».

Компания Valve подготовила для участников множество различных активностей, сообщается на сайте магазина. Так, пользователи могут выполнить специальные задания и получить жетоны, которые дают скидки на покупки.



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Кроме этого, пользователей ждут новые стикеры и множество пасхальных яиц, которые можно открывать на страницах онлайн-сервиса. Новые квесты будут доступны для участников каждый день, распродажа продлится до 2 января 2020 года.

Многие игры со скидками сгруппированы по различным категориям. Например, по специальной цене доступны практически все игры из легендарных франшиз — Assassin's Creed, Far Cry, Tomb Raider, Star Wars, Resident Evil, BioShock.

Онлайн-магазин Steam был запущен в 2003 году, на сегодня он является самым крупным сервисом цифровой дистрибуции игр в мире. Компания Valve, которой принадлежит сервис, проводит масштабные распродажи четыре раза в год.