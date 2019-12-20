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#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Steam объявил глобальную распродажу игр

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © скриншот сервиса

Зимняя распродажа стартовала в онлайн-магазине Steam, традиционно перед Новым годом на игры действует максимальная скидка. Сам мероприятие на этот раз получило название «Стимвильский праздничный рынок».

Компания Valve подготовила для участников множество различных активностей, сообщается на сайте магазина. Так, пользователи могут выполнить специальные задания и получить жетоны, которые дают скидки на покупки.

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Кроме этого, пользователей ждут новые стикеры и множество пасхальных яиц, которые можно открывать на страницах онлайн-сервиса. Новые квесты будут доступны для участников каждый день, распродажа продлится до 2 января 2020 года.

Многие игры со скидками сгруппированы по различным категориям. Например, по специальной цене доступны практически все игры из легендарных франшиз — Assassin's Creed, Far Cry, Tomb Raider, Star Wars, Resident Evil, BioShock.

Онлайн-магазин Steam был запущен в 2003 году, на сегодня он является самым крупным сервисом цифровой дистрибуции игр в мире. Компания Valve, которой принадлежит сервис, проводит масштабные распродажи четыре раза в год.


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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

4ekist

[youtube]dv6BIrNTeSs[/youtube]

BETEPAH86

Самому то не смешно, свои дырявые слова повторять......

great_america

Отдаст он жизнь или нет это не известно. А вот что обходится он России не дешево это факт.

DYNAMO7294

Взял выбранного народом коммуниста на едроса сменил!