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Первые и лучшие: кто навсегда остался в 2019 году

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © U.S. Marshals Service

Уходящий 2019 год навсегда забрал с собой многих, кто когда-то стал первым в науке, искусстве, космосе, стоял на защите государственных интересов и отстаивал права соотечественников. Вот только некоторые из них.

Февраль. Сергей Юрский

Фото: © кадр из фильма «Место встречи изменить нельзя»

Режиссер, актер, любимец миллионов зрителей Сергей Юрский родился 16 марта 1935 года в Ленинграде в семье учительницы музыки и режиссера.

В 1955 году, будучи студентом третьего курса юрфака, поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института и уже после окончания второго курса его пригласили в Большой драматический театр имени Горького.

Известен по ролям в фильмах «Королёв», «Республика ШКИД», «Ищите женщину», «Любовь и голуби», «Место встречи изменить нельзя». Роль «в Золотом теленке» в 1968 году считается поворотной в творческой карьере Юрского. Еще один его образ в кино стал для миллионов зрителей самым любимым — дяди Мити из фильма «Любовь и Голуби». Снимался в кинокартине вместе со своей супругой Натальей Теняковой.

За всю карьеру исполнил около пятидесяти экранных ролей, десятки театральных, работал на телевидении. Сергей Юрский умер 8 февраля 2019 года от остановки сердца.

Сергей Юрский: «Свобода определяется количеством людей, которых ты можешь послать».

Март. Жорес Алферов

Фото: © kremlin.ru

Советский и российский ученый-физик, лауреат Нобелевской премии по физике, политик и общественный деятель. Родился Алферов 15 марта 1930 года в городе Витебске в Белоруссии.

В 1952 году окончил факультет электронной техники Ленинградского электротехнического института, с 1953 работал в Физико-техническом институте (ФТИ). А в 1987-м занял пост директора ФТИ.

В 2000 году российского ученого-физика совместно с Гербертом Кремером удостоили Нобелевской премии по физике. Созданные ими полупроводниковые гетероструктуры помогли заложить основы современных информационных технологий. В 2001 году его именем году названа малая планета.

Лауреат Ленинской премии, Государственной премии СССР, Государственной премии РФ, Премии имени Иоффе РАН, Демидовской премии, Международной энергетической премии «Глобальная энергия» и других. Стал автором автор более 500 научных работ. В 2010 году был научным руководителем инновационного центра в Сколково.

С 1989 по 1992 год Алферов был народным депутатом СССР. С 1995 — депутатом Государственной Думы со второго по седьмой созыва. Умер 1 марта 2019 года из-за острой сердечно-легочной недостаточности.

Жорес Алферов: «В России остались одни оптимисты, пессимисты уже давно уехали!»

Апрель. Георгий Данелия

Фото: © кадр из видео на канале Azovski Voiceover на YouTube

Кинорежиссер, народный артист СССР Георгий Данелия родился 25 августа 1930 года в Тбилиси, Грузия. В 1931 году его семья переехала в Москву.

После школы поступил в Московский архитектурный институт, который окончил в 1955 году. Год отработал архитектором в Институте проектирования городов, а в 1956 году поступил на Высшие режиссерские курсы при киностудии «Мосфильм».

В 1960 году вышла его дебютная картина «Сережа». В 1964 году стал известен после выхода комедии «Я шагаю по Москве». Тогда она стала открытием года, сейчас — это классика отечественного кинематографа.

В 1975 году на экраны вышел фильм «Афоня», в котором снялись Леонид Куравлев, Евгений Леонов, Владимир Басов. В последующие годы режиссер выпустил картины, ставшие «золотым фондом» советского кинематографа. Это «Мимино», «Осенний марафон» и культовая «Кин-дза-дза!». Данелия скончался 4 апреля 2019 года в Москве из-за острой дыхательной и сердечной недостаточности.

Георгий Данелия: «К моему великому удивлению, все негативное, что у нас говорилось и писалось про капитализм, оказалось правдой». 

Май. Сергей Доренко

Фото: © кадр из видео с канала RIVISION на YouTube

Российский журналист. Родился 18 октября 1959 года в Керчи в семье военного летчика. В 1982 году окончил историко-филологический факультет Университета дружбы народов по специальностям: преподаватель русского языка как иностранного, переводчик с испанского языка, переводчик с португальского языка.

Работать в СМИ начал в 1985 году, вернувшись из армии. Первым местом работы стало Гостелерадио СССР. До 1991 года занимал должность редактора службы внешних сношений Центрального телевидения, был ведущим-комментатором информационной программы «120 минут» и корреспондентом «Телевизионной службы новостей».

С 1991 года работал политическим обозревателем ВГТРК, ведущим программы «Вести», ведущим программы «Подробности», ток-шоу «Характеры», автором и ведущим аналитической программы «Время».

С 1999 года — заместитель генерального директора ОРТ, но в 2000 году его отстранили от всех занимаемых должностей на ОРТ. Некоторые связывали его увольнение с выпуском программы о подводной лодке «Курск», где автор попытался сыграть на противоречиях в фактах и словах президента России Владимира Путина.

С 2004 года журналист сотрудничал с «Эхо Москвы», был постоянным участником программы «Особое мнение». В 2008 году устроился на должность главного редактора «Русской службы новостей», в 2014 году работал на радиостанции «Говорит Москва».

9 мая Доренко ехал на мотоцикле по центру Москвы. Внезапно выехал на встречную полосу и разбился. Приехавшие медики не смогли спасти мужчину, причиной смерти стал разрыв аорты.

Сергей Доренко: «Гражданское общество — прежде всего равенство перед законом, а не скотобаза. А граждан-то у нас как раз и нет. Есть люди, средний класс, которые пытаются в диких условиях не быть быдлом».

Октябрь. Алексей Леонов.

Фото: © The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation / CC BY 4.0

Алексей Леонов — советский космонавт №11, первый человек, вышедший в открытый космос. Родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области.

Советский космонавт Алексей Леонов совершил второй по значимости после Юрия Гагарина космический подвиг. 18 марта 1965 года ровно в 10.00 по московскому времени с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель с кораблем «Восход-2». Запуск американского корабля в рамках этой миссии был назначен на 28 апреля того же года.

В 1965 года совместно с Павлом Беляевым совершил полет в космос в качестве второго пилота на космическом корабле «Восход-2». В ходе полета осуществил первый в истории космонавтики выход в открытый космос.

За успешное осуществление полета и проявленное мужество и героизм, подполковнику Леонову Алексею Архиповичу 23 марта 1965 года присвоено звание Героя Советского Союза. В июле 1975 года Леонов участвовал в знаменитом полете по программе «Союз — Аполлон» и первой в истории стыковке космических кораблей СССР и США.

11 октября 2019 года первого человека, вышедшего в открытый космос, не стало. Причина смерти — острая сердечная недостаточность.

Алексей Леонов: «Надеяться всегда нужно на лучшее. Нет веры? Выдумайте ее. Нет героев? Создайте».

Ноябрь. Гоар Вартанян

Фото: © kremlin.ru

Гоар Вартанян – легендарная советская разведчица, родилась 25 января 1926 года в городе Ленинакан (Гюмри) в Армянской ССР.

В начале 1930 годов ее семья переехала на жительство в Иран. В 16 лет Вартанян вступила в антифашистскую группу своего будущего супруга и соратника Геворка. Совместно они вели активную разведывательную работу.

В 1943 году в составе этой группы Вартанян принимала участие в проведении операции по обеспечению безопасности Тегеранской конференции, предотвративших попытку покушения на Иосифа Сталина, президента США Франклина Рузвельта и британского премьер-министра Уинстона Черчилля. Она стала прообразом героини в советском шпионском триллере «Тегеран-43».

В 1951 году супруги Вартанян были выведены в СССР. Затем последовала многолетняя работа супружеской пары разведчиков-нелегалов Гоар и Геворка Вартанян в экстремальных условиях во многих странах мира.

В 1986 году после 30 лет работы на нелегальном положении супруги Вартанян вернулись на родину, в декабре того же года разведчица вышла на пенсию, однако продолжала вести работу по воспитанию молодых сотрудников.

Гоар Вартанян скончалась 25 ноября 2019 года в Москве.

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