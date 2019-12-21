Томич создаст полнометражный мультфильм с рейтингом 18+

Томский художник Артем Карсаков собирает деньги на краудфандинговой платформе для создания полнометражного мультфильма «Курьер», первый эпизод анимации уже готов к показу.

Премьера короткометражки состоится на всероссийской акции «День короткометражного кино» в Томске. Лента в жанре сказки, нуара и приключений рассказывает о молодом разгильдяе, который устраивается на службу курьером к сверхъестественному существу. Выгодная сделка оборачивается смертельной ловушкой, которая вынуждает героя бросить вызов могущественному хозяину.

«Действие происходит в своеобразном вымышленном мире, похожем на Россию прошлого времени. В фильме в символической форме проводится аналогия с нашей современностью с ее смыслом "человек человеку волк", есть аллюзия на прошлое — "человек человеку друг, товарищ и брат". Ну и во всем этом — поиск будущего, справедливости. Мультфильм не для детей, 18+», — сказал Карсаков «РИА Новости».

В планах Карсакова снять еще две части мультфильма, которые в итоге превратят историю в полнометражную анимационную ленту. Деньги на создании мультфильма художник планирует собрать на краудфандинговой платформе.