Фильм дня: «Тренер Картер»

Спортивная драма «Тренер Картер» основана на реальных событиях, когда юным, но талантливым баскетболистам запретили посещать тренировки из-за низкой успеваемости в школе.

21 декабря 1891 года была проведена первая в истории игра в баскетбол, в которой сыграли 18 студентов Спрингфилдского колледжа.

В основе сюжета школьная баскетбольная команда, которую возглавляет тренер Кен Картер. Ученики успешно ведут команду к победе, но внезапно выясняется, что спортсмены напрочь забросили учебу. Картер принимает решение — не допускать на тренировки двоечников и прогульщиков.

В итоге команда пропустила две игры в чемпионате, а юным баскетболистам был закрыт доступ в спортзал до тех пор, пока они не стали хорошо учиться. Поступок Картера вызвал одновременно и одобрение, и резкую критику со стороны родителей игроков и школьного руководства. Среди членов команды был и сын тренера, поступивший впоследствии в престижное учебное заведение.

Настоящий Кен Картер сам выбрал актера, который его сыграет, причем он сразу назвал только одно имя — Сэмюэль Л. Джексон. Картер присутствовал на съемках ежедневно, а после выпуска ленты сказал, что Джексон сыграл его верно на 98,5%.

Фильм вышел в 2005 году, режиссер картины — Томас Картер. Игроков команды сыграли Роб Браун, Роберт Ричард, Рик Гонсалес, Ченнинг Татум. Рейтинг «Тренера Картера» на агрегаторе IMDb: 7.30.