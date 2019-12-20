Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки

Новый ГАЗ-2410 практически без пробега 30 лет простоял в гараже, рядом с автомобилем обнаружили четыре ящика советской водки, рассказал блогер Roma Urraco на своем канале на YouTube.

«Волга» 1990 года выпуска принадлежала главному милиционеру одного из небольших городков Полтавской области, это был его подарок самому себя перед выходом на пенсию, передал местную легенду блогер.

Машина хорошо сохранилась, потому что первый хозяин обильно нанес на кузов «мовиль». В бардачке лежала кассета шведской группы Katz, в багажнике — полный комплект инструментов, включая металлической шприц для смазки шкворней подвески, новая запаска и несколько пачек советских сигарет «Ватра», которые использовали для отпугивания моли.

Хозяин «Волги» был запасливым человеком: в гараже лежало большое количество дефицитных запасных частей для авто — амортизаторы, оптика, рессоры, карбюратор, помпа и многое другое. Также он приберег мешок со сгущенкой и четыре ящика советской водки 80-х годов.

ГАЗ-2410 выпускался с конца 1985 года и до весны 1992 года. Всего было собрано более 400 тысяч экземпляров различных модификаций. Машина вошла в историю как первая «Волга», доступная для покупки более широкому кругу лиц, в том числе для приобретения в частные руки.