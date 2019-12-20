Эксперт спрогнозировал рост цен на продукты в 2020 году

Инфляция в России в 2019 году находилась на исторически минимуме —3,8%, в 2020 эксперты прогнозируют рост цен на 3,5—4%. Но на некоторые категории продуктов цены вырастут больше, сообщил председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

Инфляция в первом квартале 2020 года не превысит 3%, а потребительские цены не вырастут больше, чем на 3,5-4%, прогнозирует Центробанк. В то же время, в России сложилась ситуация, когда прогноз роста цен на продовольственные товары делать затруднительно, так как основное влияние на цену оказывают не макроэкономические факторы, а геополитика и маркетинг сетей.

«Например, исходя из высокого урожая, должны были подешеветь яблоки, и закупочные цены для производителей ощутимо снизились. При этом покупатель на полках видит иную картину: яблоки в цене не упали. Вводятся в эксплуатацию новые тепличные комплексы, при этом овощи закрытого грунта также не дешевеют. То есть продавцы отыгрывают удешевление некоторых категорий продуктов питания себе в прибыль без изменения цены для конечных покупателей», — цитирует «АиФ» Коршунова.

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По его словам, в пределах инфляции в 2020 году вырастут цены на овощи открытого грунта: картофель, свекла, морковь, лук. Резкие колебания стоимости могут быть вызваны неурожаем или другими серьезными проблемами.

Также нет объективных причин для повышения стоимости по мясу птицы и свинины, а вот говядина в России превратилась в премиальный продукт, и ее удорожание может быть связано с маркетинговыми причинами.

Повысится цена на хлеб в пределах 10%, так как поднялись цены на зерно. Небольшое удорожание может произойти на молоко и молочные продукты. Во-первых из-за введения пошлины на пальмовое масло. Но свою долю себестоимости добавит и Федеральная государственная информационная система «Меркурий».