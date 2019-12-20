НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Эксперт спрогнозировал рост цен на продукты в 2020 году

Источник:
Sibnet.ru
178 2
Фото: @ Sibnet.ru

Инфляция в России в 2019 году находилась на исторически минимуме —3,8%, в 2020 эксперты прогнозируют рост цен на 3,5—4%. Но на некоторые категории продуктов цены вырастут больше, сообщил председатель правления Союза органического земледелия Сергей Коршунов.

Инфляция в первом квартале 2020 года не превысит 3%, а потребительские цены не вырастут больше, чем на 3,5-4%, прогнозирует Центробанк. В то же время, в России сложилась ситуация, когда прогноз роста цен на продовольственные товары делать затруднительно, так как основное влияние на цену оказывают не макроэкономические факторы, а геополитика и маркетинг сетей.

«Например, исходя из высокого урожая, должны были подешеветь яблоки, и закупочные цены для производителей ощутимо снизились. При этом покупатель на полках видит иную картину: яблоки в цене не упали. Вводятся в эксплуатацию новые тепличные комплексы, при этом овощи закрытого грунта также не дешевеют. То есть продавцы отыгрывают удешевление некоторых категорий продуктов питания себе в прибыль без изменения цены для конечных покупателей», — цитирует «АиФ» Коршунова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак выбрать сладкий мандарин?

По его словам, в пределах инфляции в 2020 году вырастут цены на овощи открытого грунта: картофель, свекла, морковь, лук. Резкие колебания стоимости могут быть вызваны неурожаем или другими серьезными проблемами.

Также нет объективных причин для повышения стоимости по мясу птицы и свинины, а вот говядина в России превратилась в премиальный продукт, и ее удорожание может быть связано с маркетинговыми причинами.

Повысится цена на хлеб в пределах 10%, так как поднялись цены на зерно. Небольшое удорожание может произойти на молоко и молочные продукты. Во-первых из-за введения пошлины на пальмовое масло. Но свою долю себестоимости добавит и Федеральная государственная информационная система «Меркурий».

Еще по теме
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
Производители в Новосибирске регистрировали молоко из будущего
Новый сорт высокоурожайной пшеницы создали на Алтае
Эксперты подсчитали долю еды в расходах россиян
смотреть все
Экономика #Продукты #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Установлена личность стрелка с Лубянки
•
Хозяина пиратского онлайн-кинотеатра впервые осудили в России
•
Фетисов рассказал о советском «допинге»
•
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
Подробности
•
Байкальский Чернобыль, или Что случилось на Усольехимпроме
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Как это работает
•
Датчики и приборы: чем занят умный дом без хозяина?
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
•
Обзор терминала SERCOMM RV6699: интернет по оптике
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Транспортный налог для электрокаров отменили в Кузбассе
Сибирь 20.12.2019 17:39
Редкие кадры рысят сняли в «Красноярских столбах»
Сибирь 20.12.2019 17:11
Подросток отсидит за убийство красноярского школьника
Сибирь 20.12.2019 14:52
Календари с обнаженкой отказались покупать в Бурятии
Сибирь 20.12.2019 14:17
Самое популярное
Рулетка подарков закрутилась на Sibnet.ru
32547
Промокод Wink: где получить и как активировать
11207
Охотник из Тувы убил более тысячи волков
8122
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
7210
Обсуждение (2)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Установлена личность стрелка с Лубянки
•
Хозяина пиратского онлайн-кинотеатра впервые осудили в России
•
Фетисов рассказал о советском «допинге»
•
Блогер нашел в гараже раритетную «Волгу» и четыре ящика водки
Подробности
•
Байкальский Чернобыль, или Что случилось на Усольехимпроме
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
•
Только в декабре: игра с подарками от Ростелеком
Сибирь
•
Транспортный налог для электрокаров отменили в Кузбассе
•
Редкие кадры рысят сняли в «Красноярских столбах»
•
Подросток отсидит за убийство красноярского школьника
•
Календари с обнаженкой отказались покупать в Бурятии
•
Морозы до -43 вернутся в Восточную Сибирь
•
Потепление и метели придут в Новосибирск
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
88
Путин рассказал про главную победу российского оружия
76
Путин ответит на все вопросы
59
Путин «заморозил» пенсии россиян до 2022 года
58
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
43
Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

4ekist

[youtube]dv6BIrNTeSs[/youtube]

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.

BETEPAH86

Самому то не смешно, свои дырявые слова повторять......

Uynachalnica

ЦитатаПутин также напомнил, что во время его визита в регион, местные обратились к президенту с просьбой:...