Морозы до -43 вернутся в Восточную Сибирь

Выходные в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии будут морозными. Ночью температура опустится до -43, а днем столбик термометра в большинстве районов покажет за -20 градусов, сообщила Sibnet.ru представитель Забайкальского гидрометцентра.

В Забайкальском крае установится морозная погода преимущественно без осадков. Температура ночью в большинстве районов достигнет -30… -35, а при прояснении до -43 градусов, по южной половине -23… -28 градусов. Днем -15… -20, по северным и восточным районам до -32 градусов.

По Бурятии преимущественно без осадков, ветер слабый. Температура ночью от -26… -31, местами до -43, по Прибайкалью -18… -23 градусов. Днем -20… -25, местами до -32, по Прибайкалью -10… -15 градусов.

В Иркутской области местами небольшой снег, ветер восточный с порывами до восьми метров в секунду. Температура ночью -19… -24, при прояснении до -34, по северу до -44 градусов. Днем -11… -16, местами -21… -26, по северу до -35 градусов, сообщили иркутские синоптики.