Потепление и метели придут в Новосибирск

Потепление до ноля градусов и сильные метели принесет на выходных в Новосибирск циклон из европейской части России, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Предполагаем приход глубокого циклона из европейской части России. Он вызовет увеличение облачности, снегопады разной интенсивности, с гололедом. Будут метели с усилением ветра до 15-17 метров с секунду. Температура воздуха составит от 5-7 до 17 градусов мороза ночью, днем от ноля до 5 градусов мороза», —сказал синоптик.

По его словам, в понедельник будет небольшое понижение температуры до 6-11 градусов мороза. Снегопады и метели сохранятся. Затем может похолодать на пять градусов.