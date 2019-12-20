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Потепление и метели придут в Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потепление до ноля градусов и сильные метели принесет на выходных в Новосибирск циклон из европейской части России, сообщил Sibnet.ru пресс-секретарь Западно-Сибирского Гидрометцентра Ренад Ягудин.

«Предполагаем приход глубокого циклона из европейской части России. Он вызовет увеличение облачности, снегопады разной интенсивности, с гололедом. Будут метели с усилением ветра до 15-17 метров с секунду. Температура воздуха составит от 5-7 до 17 градусов мороза ночью, днем от ноля до 5 градусов мороза», —сказал синоптик.

По его словам, в понедельник будет небольшое понижение температуры до 6-11 градусов мороза. Снегопады и метели сохранятся. Затем может похолодать на пять градусов.

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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

4ekist

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