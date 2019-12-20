Хозяина пиратского онлайн-кинотеатра впервые осудили в России

Красногорский городской суд Московской области приговорил владельца сети пиратских онлайн-кинотеатров Станислава Сайгина к двум годам лишения свободы условно за нарушение авторских прав, сообщает действующая в сфере расследования и предупреждения киберпреступлений компания Group-IB.

Приговор по делу о сети подпольных онлайн-кинотеатров вынесен в истории судебной практики России впервые. «Этим кейсом создан важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности. На пиратов работают организованные преступные группы: одни снимают видео в кинотеатрах, другие делают перевод, третьи озвучивают картину, четвертые адаптируют и выкладывают "пиратки" в сеть», — приводит ТАСС слова главы департамента Group-IB Андрей Бусаргин.

«Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», — отметил он.

По данным Group-IB, Станислав Сайгин владел группой онлайн-кинотеатров, публикующих нелицензионный контент: kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятком их "зеркал", среди которых kinogb.site, kinogb.me, kinogb.life, kinogb.cc, kinogb.mobi, kinokot.me, kinogb.tv.

На каждом сайте находилось более 10 тысяч наименований различных фильмов и сериалов. Контент данные сайты получали от одной из крупнейших пиратских сетей — Moonwalk (прекратила работу в октябре 2019 года), а рекламодателями выступали онлайн-казино.

По оценкам Group-IB, в 2019 году впервые за пять лет рынок пиратских ресурсов в российском сегменте интернета показал падение: его объем составил 63,5 миллиона долларов, что на 27% ниже показателя 2018 года.