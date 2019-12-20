Цивилев наградил супругу «За служение Кузбассу»

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв наградил свою супругу Анну Цивилёву, возглавляющую Совет по вопросам попечительства в социальной сфере, медалью «За служение Кузбассу».

Цивилёв в своем Instagram отметил, что совет помогает в реализации социальных программ, привлекает благотворителей — за год ему поступило около 30 миллионов рублей. Губернатор встретился с активистами совета и волонтерами и вручил им почетные награды.

Отмечена и председатель совета Анна Цивилёва, супруга главы региона. Она, по данным газеты «Кузбасс», награждена медалью «За служение Кузбассу».

Цивилёва с 2018 года возглавляет угольный холдинг «Колмар», за прошлый год она заработала 27 миллионов рублей — больше, чем другие супруги губернаторов регионов Сибири.