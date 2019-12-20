Москва выдала 5 млрд рублей на премии региональным чиновникам

Федеральный бюджет выделил 5 миллиардов рублей на премии чиновникам в регионах, показавшим хорошие результаты работы в уходящем году. Лучше всех чиновники работали в Крыму, а из сибирских регионов — в Новосибирской области, сообщается в постановлении правительства РФ.

Деньги предназначены для «поощрения региональных и муниципальных управленческих команд» из 71 региона страны. Работу властей оценивали на основании рейтинга, который учитывал исполнение экономического, социального и внутриполитического показателей.

Среди отмеченных в постановлении регионов есть свои «отличники» и «середнячки». Наилучших показателей достигла Республика Крым, в регион направили из федерального бюджета более 122,7 миллиона рублей. Затем следует Кабардино-Балкарская Республика (более 120,4 миллиона рублей) и Москва (116,8 миллиона рублей).

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Неплохих показателей достигли некоторые регионы Сибири, судя по перечисленным им «премиальным». Так, Новосибирская область получит из федеральной казны 105,4 миллиона рублей, Забайкальский край — 101,7 миллиона, Омская область — 89,8 миллиона, Томская — 70,5 миллиона рублей.

Минимальный размер «премиальных» для регионов составляет 20 миллионов рублей, если губернатора или главу избрали или назначили в 2019 году. А для остальных субъектов минимальный размер межбюджетных трансфертов составляет 40 миллионов.

Из сибирских регионов в список с минимальными премиями, где высшее должностное лицо приступили к обязанностям в 2019 году, попала республика Алтай, получив 20 миллионов рублей. А в Бурятию, Алтайский край и Кемеровскую область отправили по 40 миллионов. Республики Тыва и Хакасия, Красноярский край и Иркутская область премий не получат.