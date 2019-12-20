Установлена личность стрелка с Лубянки

Мужчина, устроивший в четверг вечером стрельбу у комплекса зданий ФСБ России на Лубянской площади в Москве, оказался жителем Московской области Евгением Манюровым, сообщают российские СМИ со ссылкой на многочисленные источники.

В результате стрельбы на Лубянке один сотрудник ФСБ был убит. По последним данным, пострадали пять человек, четверо из них — сотрудники ФСБ. Ранение получил также случайный прохожий.

По данным СМИ, злоумышленник стрелял из карабина «Сайга». Силовикам удалось его ликвидировать.

На опубликованном в Сети видео показано, как стрелок прячется от выстрелов за колонами здания и как он потом падает, сраженный пулями.



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Мужчина, который, как считают силовики, открыл стрельбу у здания ФСБ в Москве, был жителем Московской области, сообщил РБК источник, близкий к этой спецслужбе.

По данным РЕН ТВ, а также Life, имя предполагаемого стрелка — Евгений Манюров, ему было 39 лет.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»). Его будет расследовать центральный аппарат СК РФ.