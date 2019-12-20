Проезд на электричках в Новосибирске подорожает следом за автобусами

Власти подняли проезд на новосибирских электричках следом за ростом цен на билеты в общественном транспорте, сообщается в приказе департамента по тарифам региона.

Проезд в пригородных электричках Новосибирской области станет дороже почти на 5% с 1 января 2020 года. Тариф установлен в расчете 1,72 рубля на пассажира за один километр.

В первой зоне до пяти километров проезд подорожает с 22 до 24 рублей. Во второй, третей, четвертой и пятой зонах цена останется прежней. Доехать до Искитима можно будет за 83 рубля вместо 79 рублей.

Проезд на общественном транспорте Новосибирска стал дороже на 2-3 рубля в воскресенье, 8 декабря. Стоимость билета в троллейбусах и трамваях стала 23 рубля, в автобусах — 24 рубля. Проезд на метро теперь стоит 25 рублей. Новосибирцы выходили на митинг против повышения тарифов.