Полицейские погибли в страшной аварии на трассе Алтая

Пять человек, включая четверых полицейских, погибли накануне вечером в столкновении двух автомобилей на трассе в Алтайском крае, сообщает СУ СК региона.

Уточняется, что на трассе в Алейском районе столкнулись Toyota и ВАЗ 21074. Иномарка, совершая обгон, выехал на «встречку», где врезалась в служебное авто, в котором находились сотрудники полиции.

В результате аварии четверо полицейских погибли на месте происшествия, одна из сотрудниц госпитализирована в медицинское учреждение. Кроме того, погиб пассажир иномарки. Водитель и другой пассажир также госпитализированы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц». Специалисты изучают запись видеорегистратора. Кроме того, в ходе расследования предстоит установить качество организации дорожного движения на участке трассы, где произошло ДТП.