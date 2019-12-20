Москвичи сбросили с вертолета Gelandewagen за миллион рублей

Двое жителей Москвы в Карелии сбросили с вертолета внедорожник Mercedes Gelandewagen — видео процесса опубликовано в социальных сетях.

«Приехали, заплатили деньги, наклеили на вертолет наклейку с надписью "Мороз", прикрепили на внешней подвеске Mercedes, и вертолет поднялся в воздух, отлетел немного в сторону и сбросил автомобиль вниз», — цитирует издание «Столица на Онего» представителя аэропорта «Пески».

Сотрудник аэропорта отметил, что автомобиль сбросили на площадку аэропорта, а не на взлетную полосу. Остатки разбитой машины увезли на металлолом. По его словам, это «беспрецедентный случай», такого в Карелии еще не было». Мужчины заплатили за 20 минут полета 250 тысяч рублей.

Причиной поступка стал спор между мужчинами на крупный контракт, проигравший пожертвовал свой автомобиль. Стоимость разбившегося Mercedes Gelandewagen 1995 года оценивается примерно в 1 миллион рублей.