Заключенный в Приангарье вербовал сокамерников в террористы

Заключенного ангарской колонии в Иркутской области осудили за призывы терроризму. Мужчина активно вербовал сокамерников и призывал их вступить в ряды «Исламского государства» (ИГ — запрещенная в России организация), сообщила пресс-служба областного УФСБ.

Ранее мужчина был осужден за преступления общеуголовной направленности, совершенные на территории Московской области, и отбывал заключение в исправительной колонии в Ангарске, пишет «Областная газета» со ссылкой на данные спецслужб.

В период с декабря 2017 года по февраль 2018 года подсудимый неоднократно обращался к другим заключенным с призывами к осуществлению террористической деятельности и их будущего вхождения в состав международной террористической организации «Исламское государство».

Суд приговорил 35-летнего мужчину к 14 годам лишения свободы. Осужденный проведет первые шесть лет в тюрьме, после еще восемь лет в колонии особого режима.