Жители Абакана выберут нового мэра

Жители Абакана в воскресенье, 22 декабря, на досрочных выборах смогут проголосовать за нового мэра города после трагической смерти в ДТП предыдущего главы.

Досрочные выборы мэра Абакана назначили после трагической смерти прежнего главы города Николая Булакина в автоаварии. Выборы пройдут 22 декабря с 08.00 до 20.00.

На выборах мэра Абакана зарегистрированы четыре кандидата. Это два представителя партий — Михаил Молчанов от ЛДПР и заместитель главы города Абакана по вопросам градостроительства Алексей Лемин от «Единой России».

Еще два кандидата — самовыдвиженцы: заместитель директора компании «Управление механизации 19» Василий Мельцер и директор ООО «Терра» Иван Аксенов.