НАВЕРХ

Жители Абакана выберут нового мэра

Источник:
Sibnet.ru
148 0
Фото: © Sibnet.ru

Жители Абакана в воскресенье, 22 декабря, на досрочных выборах смогут проголосовать за нового мэра города после трагической смерти в ДТП предыдущего главы.

Досрочные выборы мэра Абакана назначили после трагической смерти прежнего главы города Николая Булакина в автоаварии. Выборы пройдут 22 декабря с 08.00 до 20.00.

На выборах мэра Абакана зарегистрированы четыре кандидата. Это два представителя партий — Михаил Молчанов от ЛДПР и заместитель главы города Абакана по вопросам градостроительства Алексей Лемин от «Единой России».

Еще два кандидата — самовыдвиженцы: заместитель директора компании «Управление механизации 19» Василий Мельцер и директор ООО «Терра» Иван Аксенов.

Хакасия #Местная власть
КАРТИНА ДНЯ
•
Миллер назвал параметры нового соглашения с Украиной
•
Германия осудила США за санкции против России
•
Правительство ужесточит штрафы за превышение скорости
•
Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола
Подробности
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
•
По следам Путина: как СМИ сами себя насмешили
Как это работает
•
Что такое пинг и как его проверить?
•
Стильно и недорого: идеи новогодних подарков на 200 рублей
•
Рыбаку, туристу, спортсмену: как выбрать стельки с подогревом
•
Изящная посуда для вкусного Нового года
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Наступил самый короткий день в году
Сибирь 22.12.2019 03:57
Жители Абакана выберут нового мэра
Сибирь 22.12.2019 01:48
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
Сибирь 21.12.2019 21:59
Полицейского в Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
Сибирь 21.12.2019 21:21
Самое популярное
Сибирячка нашла тайник с интимными фото немки у советского солдата
8842
Путин напомнил про «русские земли» в составе Украины
7684
Установлена причина смерти подростка в запертой комнате
5260
СК установил ряд фактов о младенце, разорванном собаками
4809
Обсуждение (0)
Правила комментирования
Добавить комментарий
Правила комментирования
КАРТИНА ДНЯ
•
Миллер назвал параметры нового соглашения с Украиной
•
Германия осудила США за санкции против России
•
Правительство ужесточит штрафы за превышение скорости
•
Росстат подсчитал среднюю стоимость новогоднего стола
Подробности
•
Скорости киберспорта: какой интернет нужен геймеру
•
Мандариновый ликбез: как выбрать сладкий цитрус
•
Как работаем и отдыхаем в 2020 году
•
По следам Путина: как СМИ сами себя насмешили
Сибирь
•
Наступил самый короткий день в году
•
Жители Абакана выберут нового мэра
•
Пять человек погибли в ДТП на трассе в Алтайском крае
•
Полицейского в Бурятии обвинили в убийстве 17-летней давности
•
Медик скорой помощи погиб в ДТП в Кемеровской области
•
Рабочие погибли в Иркутской области из-за обвала
Мультимедиа
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Простые кормушки из подручных средств
•
Из чего состоят звезды. ФОТО
•
Самые красивые птицы Сибири. ФОТО
•
Прекрасная гвардия Путина. ФОТО
Sibnet.Ru
Яндекс Дзен
Самое интересное
с Sibnet.ru
Самое обсуждаемое
Генштаб России заявил о подготовке НАТО к большой войне
88
Путин ответит на все вопросы
59
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу
43
США остановили строительство российского газопровода
30
Шамсутдинов признан потерпевшим в деле о неуставных отношениях
26
Топ комментариев

Gunja

А сколько было понтов и ток-шоу....

rumatam

никакой скромности............

vehkin76

а совсем недавно была статья "Более 100 шахтеров в Кузбассе отказались спускаться в забой"..... платить...

ае101

Маразм и дурость всё крепчает. Гламурная дамочка видать явно без комплексов хочу медальку на. Чего она...

жизнилюб

кого имеем,того и поощряем иначе не будет шевелиться