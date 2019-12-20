Усс дополнил ответ Путина про экологию Красноярска

Губернатор Красноярского края Александр Усс дополнил ответ президента Владимира Путина на вопрос журналистки о ситуации с экологией региона, он рассказал о мерах, сообщает правительство края.

«По городам, их 12, в которых наиболее неблагоприятная ситуация, в том числе по Красноярску, приняты отдельные программы. Там представители промышленности должны будут защитить соответствующие планы своего развития. И руководители регионов должны будут соответствующим образом поработать. Такие планы должны будут выйти по Красноярску, мы проконтролируем их», — сказал Путин в ответ на вопрос о ситуации с экологией сибирского города.

Решить проблему качества воздуха в Красноярске поможет достройка высокой трубы на ТЭЦ-1, закрытие 30 малоэффективных котельных, снос ветхого жилья с печным отоплением, отметил губернатор края Александр Усс.



«По данным экспертов, именно транспорт дает до 40% всех выбросов. Мы настраиваем систему управления дорожным движением, меняем старые автобусы на новые с классом не ниже Евро 4. Кстати, коммерческими перевозчиками приобретено более 200 единиц такого современного общественного транспорта», — сказал губернатор.

По его словам, в проект «Экология» вошел красноярский метрополитен. Проект довольно старый, ему более 30 лет, власти надеются, что в 2020 году получат современный проект.