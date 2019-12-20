Террорист атаковал штаб-квартиру ФСБ

Неизвестный открыл стрельбу по штаб-квартире Федеральной службы безопасности в центре Москвы, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

Злоумышленник убит после перестрелки, его личность устанавливается. По предварительным данным, в результате нападения пять человек получили ранения, один сотрудник ФСБ скончался, передает «Интерфакс».



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Прохожих эвакуировали с Лубянской площади, проезд для автотранспорта закрыт со всех сторон с помощью автобусов и троллейбусов. На площади дежурят многочисленные наряды полиции в защитной экипировке, а также множество автомобилей «Скорой помощи».

По факту стрельбы у здания ФСБ следователи возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Следственного комитета России. Дело заведено по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

Президенту Владимиру Путину доложили об инциденте со стрельбой на Лубянке. По некоторым данным, нападавший спланировал атаку так, чтобы она совпала с выступлением президента на вечере в честь Дня работника органов безопасности, который отмечается 20 декабря.