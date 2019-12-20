Рассчитана скорость «умирания» батареи электрокаров

Аккумуляторы электромобилей в год теряют около 2,3% емкости, в холодном климате батарея прослужит дольше, выяснили эксперты компании Geolab.

В исследовании приняли участие 6,3 тысячи электромобилей разных марок со всего мира. Оказалось, в среднем батарея теряет около 2,3 % емкости каждый год эксплуатации.

Степень и скорость износа зависят от системы охлаждения. Например, в Tesla Model S, где используется система водяного охлаждения, батарея за год потеряла всего 2,3% емкости. В Nissan Leaf, где используется пассивное воздушное охлаждение, этот показатель достиг уже 4,2% ежегодной потери.

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Снижение эффективности батареи может быть нелинейным — за медленным в первое время спадом может последовать резкий скачок. Периодичность эксплуатации почти не влияет на срок службы батареи, а вот климат оказывает серьезное воздействие. В жарком климате батарея будет «умирать» быстрее, нежели в холодном. Также на долговечность негативно влияет частое использование режима быстрой зарядки.