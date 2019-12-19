Груда кирпичей раздавила машину в Новосибирске

Автомобиль Subaru в Новосибирске оказался погребенным под грудой кирпичей из-за неосторожного маневра небольшого грузовика, сообщил представитель ГИБДД города Владислав Савченков.

По данным ГИБДД, инцидент произошел днем в четверг. 30-летний водитель самогруза Mitsubishi выезжал из Закаменского микрорайона и забыл опустить стрелу.

Стрела врезалась в кирпичную арку, и та обрушилась. Под грудой кирпичей оказался автомобиль Subaru.

В ДТП никто не пострадал. По словам очевидцев, водитель Subaru в последний момент выпрыгнул из машины.