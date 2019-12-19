Путин пообещал новую школу для алтайских детей

Президент России Владимир Путин во время ежегодной большой пресс-конференции пообещал журналистке из Республике Алтай помочь со строительством национальной школы, долгие десятилетия расположенной в арендованном помещении.

«Вчера услышала, что здесь за 30 секунд можно решить вопросы, которые не решаются в течение 30 лет. В Республике Алтай единственный город, в городе единственная школа для алтайских детей, где учат родному языку алтайскому по полной программе. Школа построена 30 лет назад, но она находится в арендованном здании, обещают постоянно, что построят школе собственное здание, но до сих пор не построили. У меня вопрос-просьба, помогите пожалуйста», – обратилась к президенту корреспондент выходящей на алтайском языке газеты «Алтайдын Чолмоны» Эмина Кудачина.

Путин ответил, что алтайский язык относится к древнейшим тюркским языкам. Это по сути база всех остальных тюркских языков, добавил он.

«Поэтому мы вообще должны гораздо больше внимания уделять изучению национальных культур, обычаев, языков, а если в плачевном состоянии находится школа, тем более, которая преподает на национальном языке, это, конечно, недопустимо. Вы сказали, помогите школу восстановить и сохранить, обещаю, мы это сделаем», – сказал глава государства.

Местные СМИ отмечают, что журналисту республики впервые в истории региона удалось задать вопрос Владимиру Путину на большой пресс-конференции.

Глава республики Олег Хорохордин поблагодарил президента за внимание к Горному Алтаю и алтайскому языку. Он отметил, что развитию и сохранению языка уделяется большое внимание, и добавил, что строительство школы, о которой шла речь на пресс-конференции, есть в планах региона.

«Хочу отметить, что городская школа №7 в Горно-Алтайске была одним из первых объектов, которые я посетил, прибыв в регион в качестве временно исполняющего обязанности главы республики. Безусловно, вопрос ее строительства стоит очень остро», – отметил Хорохордин.

Он уточнил, что для строительства школы уже выбрали участок, есть договоренность о выделении федеральных средств. В то же время срок начала строительства был установлен не раньше 2021 года.

«Мы готовы приступить к строительству раньше, и если будет соответствующее решение президента, то уже в обозримом будущем национальная школа №7 сможет отметить долгожданное новоселье», – добавил Хорохордин.