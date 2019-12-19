Путин проигнорировал вопрос о дочерях

Президент Владимир Путин проигнорировал вопрос на большой пресс-конференции о дочерях — журналистка спросила, когда он официально признает, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова являются его детьми и введет их в публичное пространство.

Глава государства не стал напрямую отвечать на вопрос, а в ответе на вопрос о деятельности связанных с Тихоновой и Воронцовой компаний не стал упоминать их фамилии, воспользовавшись словом «женщина».



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«Вы упомянули одну женщину, вторую, упомянули их личные доли, объем этого бизнеса. Вы обозначили факт, этого недостаточно. Вы поковыряйтесь и поймете, что там за бизнес, кому там что принадлежит, кому кто помогает», — сказал Путин.

При этом президент описал цели и задачи компаний, в которых работают Тихонова и Воронцова. По его словам, они занимаются нужным для государства делом, в котором Путин пожелал им успеха.

Известно, что у Путина есть две дочери, однако глава государства никогда публично не раскрывал их личности. По неподтвержденным данным, обе женщины занимаются наукой, избегая публичной деятельности.