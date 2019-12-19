Евросоюз продлил санкции против России

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев, введенные в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

Санкции продлят на шесть месяцев, говорится на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры ранее уже неоднократно продлялись — в последний раз это произошло в июле. В ответ Москва вводила запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Европейские ограничения касаются импорта продукции, а также инвестиций в Крым, его туристической сферы, экспорта продукции и технологий в регион. Санкции каждый раз согласовываются послами 28 стран Евросоюза.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что результатов переговоров лидеров «нормандской четверки» в Париже было недостаточно для снятия санкций против России.