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Евросоюз продлил санкции против России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Евросоюз продлил экономические санкции против России на шесть месяцев, введенные в 2014 году после того, как Крым по итогам референдума вошел в состав России.

Санкции продлят на шесть месяцев, говорится на сайте Совета ЕС. Ограничительные меры ранее уже неоднократно продлялись — в последний раз это произошло в июле. В ответ Москва вводила запрет на импорт продовольствия из стран, поддержавших санкции.

Европейские ограничения касаются импорта продукции, а также инвестиций в Крым, его туристической сферы, экспорта продукции и технологий в регион. Санкции каждый раз согласовываются послами 28 стран Евросоюза.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что результатов переговоров лидеров «нормандской четверки» в Париже было недостаточно для снятия санкций против России.


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serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.