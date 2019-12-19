Путин назвал самые сложные моменты президентства

Президента Владимира Путина во время большой пресс-конференции спросили про самые тяжелые моменты на посту президента. Глава государства признался, что никогда не забудет теракты в Беслане и в театральном центре на Дубровке.

«Самые тяжелые — это крупные теракты. Это Беслан. Никогда его не забуду. Это теракт на Дубровке», — сказал президент. Ранее глава государства называл теракт в Беслане своей «личной болью на всю жизнь».

К самым ярким моментам своего президентства Путин отнес решение вопроса с бедностью населения. При этом глава государства оговорился, что проблема не решена окончательно.

«Но в целом если посмотрим на то, что представляла из себя в начале 2000-х и сейчас, это почти две разные страны. Я уже не говорю о вопросах связанных с безопасностью», — уточнил президент.