Президент исключил возможность новой пенсионной реформы

Все решения в области пенсионного обеспечения россиян приняты, власти не готовят никаких новых реформ в этой сфере, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции.

«В области пенсионного обеспечения все решения приняты, закреплены законом, и никаких изменений там не планируется. Никакой новой пенсионной реформы не готовится и даже не обсуждается ни в правительстве, ни в администрации, нигде», — сказал Путин.

При этом глава государства подчеркнул, что предложения Минфина в этой сфере относятся только к накоплениям, которые фактически можно считать инвестициями. «И вопрос идет просто об их защите», — добавил он.

Минфин ранее представил новую систему добровольных пенсионных накоплений — гарантированный пенсионный план, которая может заработать в 2021 году. Она призвана помочь россиянам сформировать дополнительную негосударственную пенсию.