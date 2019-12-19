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Жителей Приангарья освободили от работы 31 декабря

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба правительства Иркутской области

Указ о переносе выходного дня с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, подписал исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Распоряжение распространяется на органы государственной власти, предприятия, учреждения и организации. Документ носит рекомендательный характер», — говорится в указе.

В среду глава республики Алтай Олег Хорохордин на совещании в правительстве объявил, что часть субъектов решили сделать 31 декабря выходным днем и в Республике Алтай рекомендует работодателям последовать этому примеру и перенести рабочий день на субботу, 28 декабря.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЖвачкин предложил навсегда сделать 31 декабря выходным

Глава Бурятии Алексей Цыденов своим указом перенес выходной день с субботы, 28 декабря, на вторник, 31 декабря, для работников госорганов и учреждений. Федеральным органам власти и частным организациям рекомендовано перенести выходной день для своих работников.

А первым из сибирских глав предновогодний губернаторский «флешмоб» запустил руководитель Томской области Сергей Жвачкин в середине ноября. «Не скрою, принял такое решение по многочисленным просьбам женщин, на плечах которых обычно лежит основная тяжесть подготовки к новогоднему празднику», — сказал Жвачкин и предложил другим чиновникам последовать его примеру.

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Топ комментариев

serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.