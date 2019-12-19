Рунет изолируют ради проверки

Министерство связи направило операторам связи и ведомствам указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета. Документ подписан министр связи Константин Носков.

В ходе учений, в частности, планируют проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов», пишет канал в Telegram «ЗаТелеком» со ссылкой на документ.



Также участникам предстоит проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ. Эксперты отмечают, в ходе учений часть пользователей может лишиться интернета.

К учениям намерены привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского». При этом официально проведение учений никто не подтверждает.

Первоначально учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России планировали провести 19 декабря. Однако мероприятие перенесли на 23 декабря.