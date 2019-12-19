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Рунет изолируют ради проверки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Министерство связи направило операторам связи и ведомствам указания в связи с учениями, предусмотренными законом об изоляции Рунета. Документ подписан министр связи Константин Носков.

В ходе учений, в частности, планируют проверить «возможность перехвата абонентского трафика и раскрытия информации об абоненте, блокировки услуг связи для абонентов», пишет канал в Telegram «ЗаТелеком» со ссылкой на документ.

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Также участникам предстоит проверка организации ремонтно-восстановительных работ на единой сети электросвязи РФ. Эксперты отмечают, в ходе учений часть пользователей может лишиться интернета.

К учениям намерены привлечь Минсвязи, МВД, Минобороны, Минэнерго, ФСБ, Росгвардию, «Ростелеком», «Вымпелком», МТС, «Мегафон», «Лабораторию Касперского». При этом официально проведение учений никто не подтверждает.

Первоначально учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования интернета в России планировали провести 19 декабря. Однако мероприятие перенесли на 23 декабря.

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serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.