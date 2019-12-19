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Путин объяснил отставку губернатора Приангарья

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kremlin.ru

Отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко не связана с его партийной принадлежностью и работу его нельзя назвать совсем плохой, но в сложившихся условиях региону нужен другой специалист, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг.

«Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ — это не имеет к делу никакого отношения. Для меня это не имеет никакого значения. Вы назвали некоторые цифры, но у меня есть и другие, которые говорят о том, что в Иркутске много проблем. Не могу сказать, что Левченко совсем плохо работал, но ситуация в регионе слишком сложна, чтобы работать не спеша», — ответил президент на вопрос журналиста из Приангарья.

Путин также напомнил, что во время его визита в регион, местные обратились к президенту с просьбой: «Пришлите нам других людей». Глава государства подчеркнул, что Левченко старался, но в сложившихся условиях региону нужен специалист, который хорошо разбирается в имеющихся вопросах.

Левченко ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 12 декабря. На должность исполняющего обязанности руководителя региона Путин назначил экс-замминистра МЧС Игоря Кобзева.



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serh152

Он старую исключал ,слова слова, пустые слова.

ERMOL33

Когда глава страны пользуется лазейками в законе как сранный адвокатишка защищая преступника, мне нечего...

Uynachalnica

Отойдет в сторонку в 2024-м, изменят конституцию, и он опять всплывет переизбираться, как "имеющий право"!

нина90

Да здравствует обиратель русских емель)

Иркут 69

Ничего другого и не ожидалось. Для него закон - пустая бумажка,слова и обещания - пустой звук.