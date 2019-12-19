Путин объяснил отставку губернатора Приангарья

Отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко не связана с его партийной принадлежностью и работу его нельзя назвать совсем плохой, но в сложившихся условиях региону нужен другой специалист, сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции в четверг.

«Если вы намекаете на то, что он представитель КПРФ — это не имеет к делу никакого отношения. Для меня это не имеет никакого значения. Вы назвали некоторые цифры, но у меня есть и другие, которые говорят о том, что в Иркутске много проблем. Не могу сказать, что Левченко совсем плохо работал, но ситуация в регионе слишком сложна, чтобы работать не спеша», — ответил президент на вопрос журналиста из Приангарья.

Путин также напомнил, что во время его визита в регион, местные обратились к президенту с просьбой: «Пришлите нам других людей». Глава государства подчеркнул, что Левченко старался, но в сложившихся условиях региону нужен специалист, который хорошо разбирается в имеющихся вопросах.

Левченко ушел в отставку по собственному желанию в четверг, 12 декабря. На должность исполняющего обязанности руководителя региона Путин назначил экс-замминистра МЧС Игоря Кобзева.